Autoverkoop december minder erg dan gevreesd

Door: BV

Het is geen geheim dat de Europese en Amerikaanse automarkt te kampen heeft met de gevolgen van de financiële crisis. In de Zuid-Europese landen zijn verkoopsdalingen van 30% de jongste maanden geen uitzondering. In ons land lijken de gevolgen mee te vallen. In december werden nog 21.837 nieuwe personenwagens in het verkeer gebracht. Dat is 7,84% minder dan in december van 2007. Het valt op dat de top 3 van afgelopen maand het telkens beter doet dan eind 2007. VW wist 2.637 wagens af te leveren, Peugeot stuwde de teller tot 2.494 en Citroën leverde 2.298 stuks af. Renault en Opel maken met resp. 2.056 en 1.896 stuks de top 5 compleet.