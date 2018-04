Peugeot werkt aan eigen Picasso

Door: BV

Op het Autosalon van Parijs stelde Parijs in oktober de 3008 Prologue voor. Dat is nauwelijks gecamoufleerde versie van de compacte SUV die Peugeot dit voorjaar onder de naam 3008 op de markt zal brengen. Maar het merk met de Leeuw heeft nog plannen met het onderstel. Bij Peugeot wordt hard gewerkt aan een eigen compacte monovolume. Die zal gebruik maken van dezelfde architectuur maar een heel eigen uiterlijk krijgen. Het formaat is vergelijkbaar met dat van de 3008, maar daar waar deze laatste enkel leverbaar wordt met vijf zitplaatsen, zal Peugeot voor z'n éénvolumer de keuze bieden tussen een opstelling met vijf, dan wel zeven zitjes. Of nog, denk aan afmetingen tussen die van de Picasso en Grand Picasso van groepsgenoot en monovolumespecialist Citroën. Peugeot zal voor het eind van het jaar (misschien in maart al in Genève, maar wellicht in oktober op het Salon van Frankfurt) een Prologue voorstellen. Beelden of schetsen houdt het merk voorlopig nog achter de hand.