Bentley Continental GTC op Speed

Door: BV

Hij bestaat eigenlijk al; de Bentley Continental Speed. Het is de strafste versie van de coupé, maar in z'n dakloze vorm is de krachtatser onuitgegeven. Tot nu. De Britse luxeconstructeur lepelt de van 560 naar 600pk opgepepte 6-liter W12 twin-turbomotor nu ook in de dakloze variant (GTC). Het model profiteert meteen van een met 15mm verlaagde ophanging, dikkere stabilisatorstangen en aangepaste veren en dempers. En het wegcontact is voor rekening van massieve 20-duims lichtmetalen velgen met 275/35-banden van fabrikant Pirelli. De aandrijflijn behoudt z'n permanente vierwielaandrijving en automatische zesbak.

De prestaties van de GTC met toevoegsel Speed, laten weinig ruimte voor twijfel. Met het dak dicht haalt de vierzitter een top van 312km/u. En de sprint naar 100km/u is geschiedenis na 4,8 tellen. Al die potentie verdient het uiteraard om extra in de verf gezet te worden. Op de eerder genoemde 20-duimers na, omvat het pakket eveneens een specifieke grille, sportuitlaten, zwarte bumperafwerking en een aerodynamisch verantwoorde achtervleugel.

Het interieur wordt verfraaid met Speed-deurlijsten, een driespaaks sportstuur en pedalen in geperforeerd metaal. De vakkundig bewerkte aluminium sierlijsten zijn een optie, maar de specifieke versnellingshendel in chroom en leder of het weldadige diamantvormige stiksel (van zowel de zetels, de deurpanelen als de binnenpanelen achteraan) is dan weer stadnaard. Officieel voegt Bentley twee nieuwe koetswerkkleuren en één interieurtint toe, maar als je bij het merk genoeg duiten op tafel legt, levert het je Continental hoedanook in de kleurencombo die precies aan je smaak voldoet.