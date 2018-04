Creativiteit van KTM

Door: BV

De Oostenrijkse motorenbouwer verbaasde vorig jaar vriend en vijand met de X-Bow, een pure open tweezitter. En die uitstap naar de autosector smaakt blijkbaar naar meer. De ontwerpers van KTM zijn nog eens in hun pen en verbeelding gedoken en hebben -virtueel- volgende concepts uitgewerkt. Een terreinbuggy, een ecologische sportieveling en -de echte blikvangers- een vliegtoestel of een waterscooter. Die laatste maakt bijvoorbeeld gebruik van oppervlaktespanning om boven de waterlijn uit te komen. Stop je, dan zakt de machine met de bestuurder weg tot die met de kniën in het water zit, zoals op een surfplank. Een speedboot hoort ook tot de collectie. En een nieuwe motor ontsproot uiteraard ook aan de creativiteit bij KTM. Het lijkt allemaal bijzonder ‘conceptueel', maar sinds de X-Bow weet je met KTM nooit...