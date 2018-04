Protoscar Lampo met zonnepaneel

Door: BV

De Zwitsers van Protoscar leggen de laatste hand aan de Lampo. Die zal in maart te zien zijn op het Autosalon van Genève. Het is de zoveelste concept voor een elektrische sportauto. Op elk van z'n twee assen zit een elektromotor. Ze zijn goed voor een gecombineerd vermogen van 268pk en 440Nm trekkracht. Een lithium-ion-batterijenset met een vermogen van 35 kWh zorgt voor de opslag van de energie. De stroom zelf komt ofwel van de netstroom, of van een bijgeleverd zonnepaneel. Het eerste hebben we nog al gezien, het tweede is origineel. De zonnecellen zijn niet ingebouwd, zodat het paneel ideaal gepositioneerd kan worden, desnoods ook gewoon in een ander land. De capaciteit van het paneel bedraagt zo'n 18.000 kWh op jaarbasis. Goed voor 50.000km's in de Lampo (in stukjes van 200km weliswaar, want dan zijn de batterijen uitgeput) of een verminderde CO2-emissie van zo'n 12 ton op jaarbasis. Protoscar werkt al sinds 1985 aan elektrische auto's en het ziet nu z'n kans schoon om grote opdrachten binnen te halen. Dat is het bestaansrecht van de Lampo. Serieproductie is niet voorzien.