Lotus stelt nieuwe Esprit uit

Door: BV

Over nieuwe initiatieven hebben we bij Lotus niet te klagen. De kleine specialist biedt op dit ogenblik al drie modellen aan. De Elise, Exige en Evora zijn natuurlijk wel op dezelfde architectuur gebaseerd, maar toch. Bovendien maakt het Amerikaanse Tesla ook van het gelijmde aluminium onderstel van de Britten gebruik voor de productie van een geheel elektrische roadster. Toch zitten echte fans van het merk te wachten op wat meer: de nieuwe Esprit. Die was eerder voor 2010 aangekondigd en zou aangedreven worden door een krachtbron met ten minste 350pk. Lijm dat aan Lotus' lichtgewichtfilosofie en je hebt vuurwerk.

Nu heeft het nichemerk besloten de komst van de nieuweling een extra jaar uit te stellen. De Esprit wordt pas in 2011 geboren. De reden? Wel, de hele CO2/milieuhype. Want het uitstel dient om de Esprit meteen als hybride in de markt te kunnen zetten. En dat de wereldwijde economie tegen die tijd wellicht gekalmeerd is, zal ook wel meegespeeld hebben.