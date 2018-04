Officieel: Peugeot 3008

Door: BV

Het is eigenlijk nauwelijks nog een verrassing, maar dit zijn toch echt de eerste officiële beelden van de nieuwe Peugeot 3008. Het wordt de eerste cross-over die het merk geheel in eigen beheer ontwikkelde en bouwt. In het gamma staat ook al een 4007 die het resultaat is van een overeenkomst met Mitsubishi. Het prototype voor deze meng-auto (met elementen die volgens Peugeot ontleent zijn aan 4x4's, breaks en monovolumes) stond eind vorig jaar nog te pronken op het Autosalon van Parijs.

Eerst de afmetingen; het model is 4,37m lang, meet 1,84m in de breedte en is 1,64m hoog. De wielen staan 2,61m uit elkaar. En zoals dat bij Peugeot en Citroën de gewoonte is, wordt ook de oppervlakte van het optionele panoramische glazen dak meegedeeld; 1,6m2. Bij gebrek aan referentiemateriaal bij de concurrentie ook te omschrijven als "zeer groot".

De verkoopsverwachtingen zijn vooral voor de 110pk sterke 1.6HDi behoorlijk gespannen. Die motor kan handgeschakeld of met een gerobotiseerde versnellingsbak geleverd worden. De zelfschakelende optie stoot amper 130 gram CO2/km uit, dat is 7 gram minder dan wanneer je het schakelen zelf opneemt. Erboven staat een 2.0 met 150pk en een variant van hetzelfde blok met 163pk die alleen aan een zestrapsautomaat van het conventionele type (met koppelomvormer) gepaard wordt. De in ons land met uitsterven bedreigde benzinerijder heeft alleen de keuze uit een 1.6l. Die is atmosferisch met 120pk of geblazen met 150 paardenkrachten. Om de hoge koets in het gareel te houden voorziet Peugeot een systeem dat het hellen van de koets tempert. Optioneel op de instappers en standaard op de topmotoren. Over twee jaar - in 2011 - is de 3008 de eerste auto van Peugeot die als hybride leverbaar wordt.

Aan de binnenzijde wil Peugeot de klant verleiden met het beste van verschillende werelden. Zo mikt het merk op het comfort van een berline, maar knipoogt het interieur fel naar elementen uit het verleden. De vormgeving van het schakelpaneel onder het geïntegreerde kleurendisplay bijvoorbeeld. Laten we de subjectieve beoordeling voor wat het is, dan kunnen we stellen dat de 3008 plaats biedt aan 5 inzittenden en ten minste 512l bagage. Of aan 1.604l bagage en twee personen. Het zitmeubilair laat zich makkelijk in de gevraagde positie dwingen en dat was voor Peugeots marketingafdeling voldoende reden om het ‘concept' Multiflex te dopen.

De 3008 staat nog als prototype te blinken op ons eigen Brusselse Autosalon. Voor de première moeten we wachten tot maart. De marktintroductie van het nieuwe model volgt eveneens nog deze lente.