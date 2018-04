Europese autoverkoop 2008: -7,8%

Door: BV

De ACEA -dat is de overkoepelende organisatie van de Europese autoconstructeurs en distributeurs- heeft de verkoopsresultaten voor gans 2008 bekendgemaakt. En zoals verwacht heeft de crisis een invloed gehad op de resultaten. De totale verkoopsdaling van 7,8% is de grootste in 15 jaar. Met name de laatste maanden van het jaar waren slecht.

In de 27 Europese landen die in de statistieken zijn opgenomen, boerde de verkoop in december 17,8% achteruit in vergelijking met het jaar ervoor . December is daarmee niet de slechtste maand van het jaar, maar de resultaten werden getemperd door twee extra werkdagen tijdens de laatste maand van het jaar. November was de slechtste maand. De verkoopsdaling in vergelijking met november 2007 bedroeg liefst 25,8%.

Alle grote Europese constructeurs gaan in het rood. Bij VW is dat 4,4%, Renault krimpt 6,9%, PSA (Peugeot en Citroën) 9,1% en Fiat gaat min 5,5%. De noodleidende Amerikaanse autobouwers General Motors, Chrysler en Ford zakken respectievelijk 13,9, 22,5 en 5,2%. Voor Nissan was 2008 dan weer opvallend goed. Het bedrijf ging 8,8% in de plus. Ook Skoda mag niet klagen. Dat zag z'n marktaandeel stijgen tot 2,3% in Europa, vooral op de kap van de Oost-Europese landen.