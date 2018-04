Enigma: nieuwe kijk op 3-wieler

Door: BV

Designer Tan Sohanpall, u en ons wellicht geheel onbekend, heeft een verrassend frisse kijk op de driewieler ontwikkeld en z'n gedachtengoed in een concept gegoten. Niet dat de kans erin zit dat die ooit echt tot leven komt, maar de idee is op z'n zachtst gezegd origineel. De Enigma gedoopte éénzitter beschikt immers over twee smalle wielen aan één kant en een breed wiel aan de andere kant. En er is over nagedacht, want het verschil in breedte moet ervoor zorgen dat de rolweerstand aan beide kanten gelijk is. De Enigma moet wel rechtdoor kunnen gaan natuurlijk.

Sohanpall bedacht het model als een pretmobiel. Z'n sigaarvormige cabine vertoont dan ook wat overeenkomsten met die van een F1-bolide uit lang vervlogen tijden. Deze heeft wel een extra snufje; hoe sneller je rijdt hoe meer de bestuurder achteruit schuift. Hij gaat daardoor meer liggen dan zitten en zet zichzelf beter uit de wind.

Over de aandrijving is eigenlijk niets geweten, al suggereert het model een driewielaandrijving waarbij de banden om een vaste velg draaien. Iets waarmee al geëxperimenteerd wordt. Dan ligt een elektrisch aggregaat voor de hand. Gestuurde zuigers in de drie velgen kunnen de positie van het koetswerk regelen. Dat kan omhoog en omlaag, maar -vooral- meeleunen in de bochten. In theorie uiteraard...