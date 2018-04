Peugeot 408 te vroeg bloot

Door: BV

2010. Dat is het jaar waarin Peugeot z'n huidige 407 aflost door alweer een nieuwe generatie van de berline. Dat betekent dat we dit jaar niet meer moeten verwachten dan een voorbode -bij dit merk traditioneel een Prologue Concept die veel met de productieversie gemeen heeft- en dat de première van het definitieve lijnenspel pas voor volgend jaar is. Maar Peugeot zelf heeft de auto inmiddels zo goed als klaar. Daarom kon een werknemer ook dit plaatje schieten in de catacomben van het automerk. Leve de mobiele telefoon met camera.

Officiële informatie is er niet, maar omdat de 408 geen revolutie wil ontketenen, kunnen we met zekerheid al enkele voorspellingen maken. Zo zullen de diesels het zwaartepunt van het gamma vormen, zullen we kleinere turbo-benzinemotoren krijgen en komt er ten vroegste in 2011 een hybridevariant. En -ook dat kon u zelf al bedenken- het model wordt een stukje groter dan de huidige generatie.