Opel aan de Volts met Ampera

Door: BV

General Motors zet voor z'n toekomst zwaar in de plug-in hybride die de Chevrolet Volt is. En het zal niet bij dat ene model blijven. Z'n structuur met aan het stopcontact oplaadbare lithium-ion-batterijen en een benzinemotor die stroom genereert voor een groter rijbereik is door GM handig omgedoopt tot ‘Voltec'-aandrijflijn en zal voor tal van andere modellen gebruikt worden. Cadillac heeft al een oefening gemaakt en op het Autosalon van Genève is het de beurt aan Opel.

De Ampera, waarvan vandaag een eerste schets is vrijgegeven, heeft kenmerken die vergelijkbaar zijn met die van de eerder genoemde Volt. Een autonomie van maximaal 80km op electriciteit, een topsnelheid van 160km/u en oplaadbaar via een stekker, met ruimte voor vier in een vijfdeurskoets. Hoe de Ampera er echt uitziet, komen we pas over een maand te weten, al suggereert deze tekening al een groot verwantschap met de Volt.