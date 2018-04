Cadillac Convejr op basis Chevy Volt

Door: BV

Als General Motors wil overleven, dan moet het innoveren. De groep denkt dat het daar met de aanstormende Chevrolet Volt uitstekende kaarten voor in handen heeft. Dat wordt wellicht s'werelds eerste productieauto die aan het stopcontact kan opgeladen worden. Aan de Chevy zal GM in het begin niet al te veel dollars overhouden, dat is al bekend. Maar misschien zijn er manieren om dezelfde technologie voor meer centen van de hand te doen? Bijvoorbeeld in de dynamische verpakking van een luxemerk? Et voila, de Cadillac Convejr is geboren.

Onderhuids is de Convejr identiek aan de Volt. Hij maakt gebruik van de aandrijflijn, die GM voor het gemak ‘Voltec' heeft gedoopt. Het geheel levert nog steeds een maximale trekkracht van 370Nm en een vermogen van 163pk. De topsnelheid is begrensd op 160km/u. Het geheel laden bij een 120V-stopcontact neemt 8u in beslag en je kan tot 60km ver rijden vooraleer de benzinemotor de stroomvoorziening voor z'n rekening moet nemen.

Het uiterlijk, dat is andere koek. De Convejr (in trendy fonetische spelling - dat past bij de sms/internet/turbotaal van de Amerikaanse jeugd) is een bijzonder strakke en dynamisch gelijnde coupé. Aan boord is plaats voor vier inzittenden die vanzelfsprekend elk over een kuipzetel beschikken. De Convejr mag dan wel niet sneller zijn als de Volt, hij is wel dynamischer. Dat beweert GM. Ze hebben het recept immers gekruid met een specifieke afstelling voor de stuurbekrachtiging, de gaspedaal- en remrespons en de adaptieve magnetic-ride ophanging. De Convejr is nog een studiemodel, maar positieve reacties en een budgettaire opsteker kunnen daar verandering in brengen...