Pluim voor betrouwbaarheid Saab 9-3

Door: BV

Het Duitse DEKRA, de onafhankelijke instantie die er onder meer verantwoordelijk is voor de autokeuringen, heeft de Saab 9-3 uitgeroepen tot de meest betrouwbare middenklasser van 2009. Het rapport laat zien welke gebruikte auto's de hoogste kwaliteit hebben en splitst de resultaten op in twee categoriën; met een kilometerstand van 0 tot 50.000km en van 50.000 tot 100.000km. De gegevens van liefst 15 miljoen auto's worden onder loep genomen en het is opzienbarend dat de Zweed het haalt van de Duitse of Japanse middenklassers die doorgaans de leiding nemen in dergelijke onderzoeken.