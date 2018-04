Nieuw Porsche museum opent deuren

Door: BV

100 miljoen euro heeft Porsche in z'n nieuwe museum in het Duitse Stuttgart gepompt. En het architecturale hoogstandje opent op 31 januari de deuren voor het grote publiek. Dat mag zich verwachten aan een collectie van ten minste 80 opzienbare sportwagens, plus een hoop randinformatie, thematische displays en concept cars van de laatste halve eeuw. De oppervlakte beslaat meer dan 1.000m2. De deuren gaan open van dinsdag tot zondag, telkens van 9 tot 18u.