Nu ook miljarden voor Engelse autobouwers

Door: BV

Naar het voorbeeld van z'n onder meer z'n Zweedse, Franse en Amerikaanse collega's heeft nu ook de Britse overheid geld vrijgemaakt om de autoindrustrie te ondersteunen. Het gaat om een totaal van € 3,25 miljard, al is op dit ogenblik nog niet duidelijk hoe die toegekend zal worden. De Britten willen niet alleen de inheemse merken als Jaguar en Land-Rover (die in handen zijn van het Indische Tata) een riem onder het hart steken, maar ook de talrijke andere autofabrikanten met grote productiefaciliteiten op Engelse bodem steunen. En dat zijn er nogal wat. Onder meer Ford, Toyota en Nissan hebben in de uk grote fabrieken. Een deel van het kapitaal moet ook gaan naar het aanzwengelen van de automobielmarkt.