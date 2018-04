Meer over Audis R8 5.2 FSI

Door: BV

Audi stelde de tiencilinderversie van z'n nu al legendarische R8 voor op de Detroit Autoshow. We werden daar op alle relevante details getrakteerd, maar het merk gooit er nu nog een dikke fotoset tegenaan, die we u uiteraard niet willen onthouden.

We overlopen nog even de voornaamste wapenfeiten van de snelste Audi. Tussen beide assen zit een direct ingespoten 5,2l V10. Die is afkomstig uit de Lamborghini Gallardo LP560-4. In de Audi levert het blok 525pk. Dat is voldoende voor een sprinttijd van amper 3,9 seconden en een topsnelheid van 314km/u. Je hebt keuze uit een handbediende bak of een gerobotiseerd exemplaar, telkens met zes versnellingen.