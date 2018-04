Slim idee: elektrische schokdempers

Door: BV

Het voorlopig enige nut van een schokdemper is dat die het contact tussen uw auto en de ondergrond verzekerd. Als het van de wetenschappers van Tufts University (New England) afhangt krijgen die er binnenkort een functie bij: electriciteit genereren. De nieuwe schokdempers, waarvoor zich zelfs al een producent heeft aangediend, zetten de op- en neerwaartse beweging om in stroom. Die wordt bij voorkeur naar de batterijenset van een hybride geleid. Op een normaal wegdek zou de technologie tussen 2kW en 17kW stroom kunnen genereren. De wetenschappers beweren dat een geoptimaliseerde schokdemper bij een constante snelheid van 60km/u tussen 20 en 70% van de energie voor de aandrijving kan leveren.