Automarkt januari -16%

Door: BV

Afgelopen maand januari werden in ons land 47.690 nieuwe wagens in het verkeer gebracht. Dat is een afgetekende daling van liefst 16,11% in vergelijking met de cijfers van januari vorig jaar. Toen werd een recordaantal van 51.883 inschrijvingen opgetekend. Het is VW dat er het beste uitkomt, met 5.528 nieuwe auto's. Citroën staat met 4.789 stuks op twee, Peugeot op drie met 4.335 wagens, Renault op vier (4.039) en Opel op vijf (3.721).

Bij de lichte bedrijfsvoertuigen ging de markt met 13,16% achteruit, de zware trucks gaan 22,11% in het rood, maar in het tussensegment (vrachtwagens tot 16 ton MTM) werd een stijging genoteerd van 7,52%. Tenslotte boeren ook de motoren achteruit, met 5,73%.

Vakorganisatie Febiac weet ook dat er vorig jaar 12.977 nieuwe wagens, of 2,42% van het totale aantal, binnen de maand na de inschrijving weer uit de lijsten werd geschrapt. In 2007 waren dat 16.952 auto's, of 3,23%.