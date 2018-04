Toyota: -4% maar wel wereldleider

Door: BV

Automobil-Produktion gaf als eerste de verkoopcijfers 2008 vrij. GM is niet langer de grootste autoconstructeur ter wereld want de nummer één wordt Toyota die paradoksaal genoeg een daling van vier procent moest noteren en worstelde met problemen. VW stijgt van de vierde naar de derde plaats, podiumplaats dankzij een afzet in 6,23 miljoen eenheden in 2008 tegenover 6,19 in 2007. Grote daler is Ford die VW en Renault-Nissan moest laten passeren.

Toyota snoept voor het eerst de topplaats af van het Amerikaanse concern (in 2007 nog leider met 9,375 miljoen eenheden) dat zeventig jaar lang als de grootste autoconstructeur ter wereld werd aangezien. Toyota zette in vorig jaar 8,972 miljoen wagens af en ligt meteen met liefst 620.000 exemplaren voor op het verlieslatende VS-concern. GM worstelde vooral in het vierde kwartaal met een daling van 26 procent of slechts nog 1,7 miljoen exemplaren. Voor het hele afgelopen jaar verkocht de Amerikaanse automaker 11 procent minder voertuigen. Volkswagen puurde vooral zijn winst uit een afzet van meer dan een miljoen auto's in China.

De toptien:

1. Toyota 8,972 miljoen (tweede met 9,370 milj. in 2007)

2. GM 8,350 miljoen (eerste met 9,375 milj. in 2007)

3. VW 6.230 miljoen (vierde met 6.190 milj. in 2007)

4. Renault-Nissan 6.090 milj.(vijfde met 6.161 milj. in 2007)

5. Ford 5.040 miljoen (derde met 6.553 milj. in 2007)

6. Hyundai/Kia 4.158 milj. (zesde met 3.871 milj. in 2007)

7. Honda 3.783 miljoen (zevende met 3.767 milj. in 2007)

8. PSA 3.260 miljoen (achtste met 3.428 milj. in 2007)

9. Fiat 2.524 miljoen (tiende met 2.460 milj. in 2007)

10. Suzuki 2.385 miljoen (elfde met 2.406 milj. in 2007)