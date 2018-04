Officieel: de nieuwe Saab 9-3X (+ video)

Door: BV

De komst van een stoer aangeklede versie van de Saab 9-3X is al een tijdje aangekondigd, en het model heeft zich ook reeds meermaals laten betrappen, maar pas nu heeft Saab de eerste officiële informatie van de vierde 9-3-afgeleide (na de Sports Sedan, Sports Hatch en Cabrio) vrijgegeven. Het model debuteert op het Salon van Genève.

Het recept voor de 9-3X is inmiddels klassiek: het is een hoog op poten (de bodemspeling neemt met 35mm toe bij de benzines en de diesel heeft 20mm extra veerweg) break die niet vies is van wat zwaarder werk. Om zich te wapenen tegen ruwere omstandigheden zijn de bumperschilden, de onderzijde van het koetswerk en de wielbogen uitgevoerd in korrelige grijze kunststof. In de wielkasten huizen 17-duimers met een specifiek, nieuw design. Onder de voor- en achterbumper zitten beschermende platen in aluminiumkleur. Diezelfde tint gebruikt Saab voor de onderzijde van de deuren. Voor de dakrails krijg je de keuze tussen alu of zwart. In de achterbumper vinden we bij elke motorversie twee ronde uitlaten. En om de avontuurlijke look te accentueren heeft Saab de voorste mistlichten in een chroomlijst gestoken.

De binnenruimte van de 9-3X is getooid met donkere metalen inlegstukken op de deurgrepen, het handschoenkastje en de ruimte rond de versnellingspook. Saab heeft ook een specifieke bekleding voor het model bedacht. De sportzetels zijn uitgevoerd in zwart leder met inlegstukken in grijze stof. Ondanks aanpassingen aan de ophanging, bleef de laadcapaciteit en de egale vorm van de bagageruimte gevrijwaard. Het beschikbare volume varieert van 477 tot 1.331l. De achterbank is standaard in ongelijke delen neerklapbaar en omvat eveneens een skiluik.

De motoren kennen we allen al uit de rest van het 9-3-gamma. Het gaat om een 2.0t met 210pk en 300Nm trekkracht die naar keuze wordt gepaard aan een handbak of een automatische gangwissel - telkens met zes verzetten. De handbediende versie rept zich in 8,5 tellen naar 100km/u en is tot een top van 230km/u in staat. De automaat is respectievelijk 1,1 seconde en 10km/u langzamer. Dieselen kan ook, met een 180pk en 400Nm sterke 1.9 van Fiat-origine die eveneens met beide gangwissels te combineren valt. Handbediend haalt die een top van 220km/u en haspelt die de spurt af in 8,7 tellen. De automaat is hier 5km/u en 6 tienden langzamer. De zuinigste dieselversie neemt genoegen met 5,5l/100km, terwijl een benzine minstens 8,3l vraagt.

De benzineversies zijn steeds voorzien van de XWD-aandrijving van de constructeur. Dat is een staaltje toptechnologie dat het vermogen niet alleen continu variabel over de voor- en de achteras verdeeld, maar ook nog eens in staat is beide achterwielen afzonderlijk van een koppelrantsoen te voorzien. Daarmee heb je een behoorlijke terreintroef in handen. Saab maakt om technische redenen geen combinatie van die integraalaandrijving met een dieselmotor. Die sleept zich enkel aan de voorwielen door het verkeer.

Het prijskaartje van de 9-3X is nog niet bekend. Dat is nieuws voor mei. Saab kondigt het model begin volgende maand aan in Genève voor modeljaar 2010. Dat betekent dat we het model aan het eind van de zomer bij dealer verwachten.