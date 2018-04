BMW 5 Gran Turismo Concept

Door: BV

Als BMW de jongste jaren potten heeft gebroken, dan is dat vooral door nieuwe nichesegmenten uit te vinden. Zo was de X5 een succesnummer, bleeft de X3 lang concurrentieloos, is de X6 een eigenzinnige duivel en hetzelfde kan gezegd worden van dochtermerk Mini. BMW heeft het dus wel begrepen op het verzinnen van nieuwe nichesegmenten. Het nieuwste hersenspinsel van de Duitsers de Gran Turismo op basis van de 5-Reeks. Die debuteert als studiemodel op het Autosalon van Genève en de definitieve productieversie -die overigens nauwelijks zal afwijken van deze showcar- verwachten we in september op het Salon van Frankfurt.

Volgens BMW is deze Vijf een PAS -Progressive Activity Sedan. U onthoudt best dat het de voordelen van verschillende koetswerkversies verzoent, zonder er de nadelen van over te nemen. Dat beweren constructeurs overigens altijd van cross-overs en niet zelden zijn het loze beloften. Bij deze GT mag je op een verhoogde zitpositie, vier individuele regelbare en over 10cm verschuifbare zetels (voor even veel personen) en een slimme kofferruimte rekenen. De middentunnel loopt ononderbroken door tot aan de achterbank. Iets wat we de jongste tijd op vrijwel elke concept car hebben gezien, maar het ditmaal ook effectief tot de productieversie zal schoppen, net als bij de Porsche Panamera, waarvan we het interieur voor het weekend te zien kregen.

Extra fier is BMW op de kofferruimte. Net als bij de nieuwe Skoda Superb beschikt die immers over een schizofrene kofferklep. Je kan bij het openen kiezen of de je de achterruit laat waar ze is (zoals bij een vierdeurs) of ze integreert in het te openen deel van de klep (zoals bij een vijfdeurs). In het eerste geval is het voordeel dat je de 5 GT kan laden zonder dat de achterpassagiers in de tocht komen te zitten, in het tweede geval is de laadopening uiteraard bijzonder riant. Eigenlijk geldt dat laatste ook voor het volume; de Gran Turismo lust minstens 430l (achterzetels in meest achteruitgeschoven positie), maximaal 570l (achterzetels in meest vooruitgeschoven positie) en met neergeklapte rugleuningen tot 1.650l, zonder vlakke laadvloer weliswaar.

Over de motoren wil BMW nog niets kwijt, maar je mag grosso modo rekenen op wat de huidige 5 aandrijft, met links en rechts al een update. Die opfrisbeurt is er overigens ook voor het design. De stijl volgt de koers die door de nieuwe Siebener is uitgestippeld en je krijgt hier meteen een goed beeld van hoe de volgende generatie Vijf eruit komt te zien.