Chrysler wil ook meer geld

Door: BV

Niet alleen General Motors, maar ook Chrysler, moest gisteren dingen naar de gunsten van het Amerikaanse Congress. De Groep die de merken Chrysler, Dodge en Jeep omvat heeft echter al een grote herstructurering achter de rug sinds het door Daimler weer werd uitgespuwd. Het bedrijf schrapte al 31.000 arbeidsplaatsen en sneed met 30% in de productie, onder meer door vier modellen uit het portfolio te schrappen.

Chrysler heeft z'n zinnen gezet op 5 miljard dollar overheidssteun, met inbegrip van 3 miljard die het afgelopen jaar vroeg maar toen niet toegezegd kreeg. Gevoelig minder dan de 16,6 miljard die GM op z'n verlanglijstje heeft staan. Om het Congress te paaien moet Chrysler kunnen aantonen dat het in de toekomst in staat zal zijn het kapitaal aan de Amerikaanse belastingbetaler terug te schenken. Dat moet kunnen door nog meer banen te schrappen, op korte termijn drie onrendabele modellen uit het aanbod te halen en 24 (exact even veel als GM) nieuwe producten te lanceren. Die zullen, zoals gevraagd door het Amerikaanse congress, zonder uitzondering milieuvriendelijker zijn dan voorheen. Chrysler wil z'n grootste benzineslurpers op korte termijn voorzien van een ‘mild hybrid'-systeem (dat het verbruik doet dalen, maar niet in staat is de auto zonder hulp van een benzinemotor voort te bewegen) en er zit eveneens een geheel elektrische auto in de pijplijn. Tot slot denkt Chrysler ook met Fiat, dat zich onlangs voor 35% engageerde in de noodleidende groep, een extra troef in handen te hebben. Niet alleen hebben de Italianen ruime ervaring in crisismanagement - Chrysler krijgt toegang tot de compacte platformen en motoren van de alliantie.