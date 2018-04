General Motors presenteert reddingsplan

Door: BV

Vannacht heeft General Motors z'n reddingsplan voorgesteld aan het Amerikaanse Congress. De reus dreigt al maanden ten onder te gaan aan de gevolgen van de financiële crisis en de sterk dalende autoverkopen. Europa is de markt met 25% gekrompen, maar op eigen bodem moest GM voor sommige automerken klappen van wel 60% incasseren en ging het volume van de groep er met 40% op achteruit. Om een faillissement te voorkomen kreeg het eerder al 13,4 miljard dollar steun toegezegd. Voldoende om het tot eind deze maand te rekken en het congress -en dus in essentie het Amerikaanse volk- een reddingsplan voor te stellen. Dat gebeurde afgelopen nacht. GM-baas Wagoner (foto) vroeg nog eens 16,6 miljard dollar extra. Als alles volgens plan verloopt dan begint de groep in 2012 z'n lening terug te betalen.

Focus op Chevrolet en milieuvriendelijke modellen

General Motors moet z'n productaanbod saneren. Het bedrijf zal z'n aandacht richten op de merken Chevrolet, Cadillac, GMC (trucks) en Buick. Pontiac wordt een nichemerk. Dat de toekomst er voor Hummer, Saab en Saturn niet goed uitzag, werd eerder al aangegeven. GM wil zich van de drie ontdoen. Een beslissing over de verkoop van Hummer wordt nog voor 31 maart verwacht. Saab is heden te sterk geïntegreerd in de GM-structuur om voor een potentiële koper interessant te kunnen zijn, ook al heeft het veel drie nieuwe producten op stapel staan. GM opteert ervoor het merk met de steun van de Zweedse overheid om te vormen tot een onafhankelijke structuur, uiterlijk tegen 1 januari 2010, met het oog op een latere verkoop. De nieuwe onderneming hoeft van GM geen financiële steun te verwachten. Saturn, dat in de VS onder meer de Vectra en de Astra aanbiedt, blijft tot de producten hun levenscyclus beëindigd hebben. Dat is in 2010 of 2011. Nieuwe modellen krijgt het merk niet waardoor Saturn tegen 2012 uitdooft.

Het congress had GM verplicht meer aandacht aan het milieu én de Amerikaanse consument te schenken. GM plant de komende 4 jaar de lancering van liefst 24 nieuwe modellen. Op twee na, nichemodellen wellicht, zullen die allemaal van het cross-over-type zijn, veiliger én zuiniger zijn dan de modellen die ze vervangen. Een flinke brok van de lagere CO2-uitstoot waar GM mee wil uitpakken is voor rekening van producten die gebaseerd zijn op de ‘Voltec'-aandrijflijn. Dat is de elektrische architectuur van de Chevrolet Volt, die volgend jaar in productie gaat.

1,2 miljard dollar Europese besparingen

General Motors vraagt z'n Europese ondernemingen (lees: Opel en Saab) om een besparing van 1,2 miljard dollar te realiseren. Het heeft daarvoor de besprekingen met de vakbonden en Europese directie gestart. GM wil in Europa naar een slanker personeelsbestand en minder arbeidsplaatsen gaan. Dat houdt de mogelijke sluiting van één of meerdere fabrieken in. Vooral regio's waar de personeels- en uitbatingskost hoog oploopt lopen gevaar. Enkele Duitse fabrieken én de productiefaciliteit in Antwerpen zijn genomineerd, maar de definitieve beslissing is nog niet gevallen.