Ford Iosis Max Concept

Door: BV

De jongste tijd is er geen gebrek aan compacte monovolumes. Bijna elke constructeur wil een deel van de koek en Ford is niet anders. Op het Salon van Genève -waar anders?- presenteert het merk met het Blauwe Ovaal deze Iosis Max Concept car. Dat is de opwarmer voor een concurrent van de Opel Meriva, Citroën C3 Picasso, Honda Jazz, Renault Modus, Nissan Note...

Net als bij de Fiesta trekt Ford de dynamische kaart en maakt het volop gebruik van de kenmerken van het ‘kinetic'-design. De ontwerpers gingen bij dit studiemodel nog behoorlijk uit hun bol. Zo is de middenconsole geïnspireerd op het design van mobiele telefoons. Dat geldt overigens ook voor die van de Fiësta, en die wordt door het publiek goed gesmaakt. De middentunnel loopt ononderbroken door. De vier zwevende individuele kuipzetels zijn eraan opgehangen. De toegang tot het interieur wordt verzekerd door vier portieren. De voorste exemplaren zwaaien conventioneel open, maar die achteraan schuifen naar achteren. En natuurlijk heeft ook dit model géén b-stijl. Het dak is nagenoeg geheel in glas uitgevoerd, al biedt het nog plaats voor een verstelbare dakvleugel. De kofferklep opent in twee delen: wanneer de toegang bemoeilijkt wordt (bijvoorbeeld in parkeergarages), kan de achterruit afzonderlijk geopend worden.

Voor de aandrijving staat een 1,6l turbomotor in. Die levert 180pk, maar springt niettemin spaarzaam met benzine om. De CO2-uitstoot bedraagt niet meer dan 125gr/km, wat niet in het minst te danken is aan de aanwezigheid van een start/stop-installatie.