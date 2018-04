Grootste V12 in kleinste Aston

Door: BV

Aston Martin heeft de V12 Vantage eerder al voorgesteld als concept car. Het recept, dat voor een ultrasportieve bolide, was eerder eenvoudig. Een dikke twaalfpitter onder de kap van de kleinste Aston Martin - de Vantage - lepelen. Dat hoort voor vuurwerk te zorgen...

Inmiddels hebben de Britten de productieversie klaar. Tussen de voorwielen zit de twaalpitter uit de DB9, die we overigens binnenkort ook in de Rapide zullen vinden. Goed voor een slagvolume van niet minder dan 6 liter, is het atmosferische blok goed voor een vermogen van 517pk en liefst 570Nm trekkracht. Hoewel de centrale vier cilinders meer telt dan de andere motorversies van het model en er zich aan het koetswerk enkele aerodynamische aanpassingen opdrongen, bleef het gewicht onder controle. Het model tikt amper 50kg boven de V8 af, op 1680kg. Het blok weegt wel 100kg meer dan de V8-centrale, maar Aston bespaarde elders gewicht. Onder meer in de remmen, wielen en deurpanelen.

De bestuurder moet via een handgeschakelde bak zelf één van de zes gangwissels selecteren. En om al het geweld beter de baas te kunnen beschikt de V12 Vantage niet alleen standaard over een limited-slip differentieel maar ook over ceramische remschijven. De prestaties van de 4,4m lange tweezitter rechtvaardigen een gezonde dosis bijtkracht; de topsnelheid bedraagt 305km/u en de sprint naar 100km/u neemt 4,2 tellen in beslag. Een ritje met de gespierde Vantage kost je elke 100km meer dan 16 liter kostbaar vocht, maar een kniesoor die daarover valt.

De aanpassingen aan de koets zijn geïnspireerd op de N24 racewagen van het merk. Tot de aanpassingen horen een stevig geperforeerde motorkap, een nieuwe frontsplitter die meer koellucht aan het hongere blok voedt en een achterdiffuser in carbon.