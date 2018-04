Meer details baby-Rolls

Door: BV

Bij Roll-Royce wordt hard gewerkt aan een klein(er) broertje voor de Phantom. Die baby-Rolls is al voorgesteld, op het Autosalon van Genève. Officieel nog al prototype of Experimental Car - de 200EX, maar de productieversie zal hooguit in details verschillen van het showmodel.

Het lijnenspel was dan wel vrijgegeven, over technische details hielden de Duitse Britten de lippen stijf. Dat ook deze telg een op de BMW 7-Reeks (van de nieuwe generatie) gebaseerd onderstel heeft, lag voor de hand. Nu heeft het edele merk ook vrijgegeven wat er onder de kap komt. Dat is net als bij de Phantom een twaalfcilinder, afkomstig uit de rekken van moederhuis BMW, maar behoorlijk onder handen genomen. Belangrijk; hij wordt drukgevoed. Rolls belooft meer dan 500pk uit een slagvolume van 6,6l. De centrale wordt gepaard aan een ZF-automaat die acht verzetten telt. Het is verre van uitgesloten van dat Rolls beslist daar nog een instapmotor onder te schuiven. Dat zal de toekomst uitwijzen.