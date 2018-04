De VW Golf GTD is terug

Door: BV

VW begint een heuse GTD-traditie bij elkaar te sprokkelen. De vijfde generatie kreeg in ruil voor de drielettercombinatie een 170pk sterke TDI onder de kap en nu valt die eer ook de zesde generatie te beurt. Die is nog steeds 170pk sterk, maar de nieuweling wordt door een common-rail-systeem gevoed terwijl z'n voorganger nog over pompverstuivers beschikte.

De GTD heeft recht op een sportonderstel en een sportieve aankleding. Die omvat aan de binnenzijde onder meer een trendy stoffencombinatie op zetels met meer uitgesproken zijdelingse steun, een zwarte dakhemel en een sportstuur. Aan de buitenzijde maken specifieke bumperschilden en 17-duims lichtmetalen velgen het verschil.

De viercilinder diesel wordt naar keuze gepaard aan een handgeroerde zesbak, dan wel een DSG-automaat met even veel verzetten. Hij komt met een sprinttijd van 8,1 tellen pittig uit de startblokken en houdt het pas bij 222km/u voor bekeken. En het beste van al; dat hoeft geen fortuinen aan brandstof te kosten. De Golf VI GTD neemt genoegen met 5,3l/100km. Wie dat omrekent naar CO2-uitstoot komt op 139gr/km.