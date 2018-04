Meer hulp voor GM en Chrysler, Wagoner is out

Door: BV

De Amerikaanse president Obama heeft extra steun toegezegd aan de noodleidende Amerikaanse autoconcern GM en Chrysler. De eerste krijgt een extra overbruggingskrediet van 60 dagen. In die tijd moet de reus z'n herstructurering zo goed als rond hebben. Om welk bedrag het gaat wordt (nog) niet gespecifieerd, maar het schommelt wellicht om de $ 16 miljard. GM zal het zonder voorman Rick Wagoner (foto) moeten stellen. De baas van het concern stapt op vraag van Obama op. Hij wordt opgevolgd door Fritz Henderson, die is momenteel Chief Operating Officer van het bedrijf, zo staat te lezen in een officiële persmededeling.

Chrysler krijgt van het Witte Huis nog 30 dagen en zo'n $ 6 miljard. Op die tijd zal het wellicht 35% van z'n aandelen overhevelen naar Fiat. De twee bedrijven bereikten daarover eerder al een akkoord.