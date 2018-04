Seat Ibiza break op komst

Door: BV

Seat heeft van de nieuwe Ibiza een SportCoupé (driedeurs) en vijfdeursversie in de catalogus staan. In de loop van volgend jaar komt daar nog een derde koetswerkvariant bij, zo is inmiddels bekend. Onze landgenoot Luc Donkerwolcke tekent een break voor het B-segment, die net als bij de nieuwe Seat Exeo 'ST' zal heten. Seat had overigens ooit al een break in dat segment; op basis van de Cordoba, maar die verdween bij de vorige generatiewissel.

Uiteraard belooft het Spaanse merk dynamische lijnen, zoals moet blijken uit deze eerste schets. Belangrijker is dat de Ibiza ST meteen zal lanceren met een geëvolueerd motorenpakket, waarbij de nieuwe 1.6l common-rail dieselcentrale voor onze markt de meest belangwekkende is. Vanzelfsprekend blijven de reeds gelanceerde koetswerkvormen van die evolutie niet verstoken.