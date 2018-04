Officieel: Seat Ibiza SportCoupe

Door: BV

Seat heeft de eerste beelden van de driedeurs Ibiza vrijgegeven. Die luistert vanaf heden naar de trendy benaming SportCoupé. Op die manier onderlijnt het merk fijntjes dat het door Luc Donkerwolcke getekende model een sportievere profilering zoekt. Het model is met een lengte van 4,034m en een hoogte van 1,428m ook een tikkeltje compacter dan z'n tegenhanger met vijf deuren.

Seat maakt van de gelegenheid gebruik om de komst van twee nieuwe motoren aan te kondigen. Het gaat om een 80pk sterke 1.4l viercilinder TDI en een 90pk sterke versie van de al even eeuwige 1.9 TDI. De SportCoupé krijgt wel de primeur als het om de nieuwe zevenstraps DSG-automaat gaat. Die gerobotiseerde versnellingsbak debuteert in de driedeurs, in combinatie met de 105pk sterke 1.6 benzine. Die garandeert flukse acceleraties, omdat de schakeltijd onbestaande is, en een lager brandstofverbruik. De zevenbak heeft een kortere eerste en tweede versnelling en een extra lange zevende.

Binnen afzienbare zal een milieuvriendelijke Ecomotive-versie het levenslicht zien. Aan de andere kant van het spectrum worden een potige FR en nog krachtiger Cupra aan het gamma toegevoegd. Een exacte datum geven de Spanjaarden nog niet, maar het is ‘in de nabije toekomst'.