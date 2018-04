Land Rover Discovery grondig aangepakt

Door: BV

Land Rover heeft op het Autosalon van New York de modeljaarwijzigingen voor 2010 voorgesteld en op de Freelander na moeten ondergaat het ganse gamma een evolutie. Die voor de Discovery is evenwel de grootste. De constructeur spreekt zelfs over een nieuwe generatie. Derhalve zijn we nu toe aan de Discovery 4.

De designers hebben zich nogmaals over het uiterlijk van het model gebogen. Dat verliest een deel van z'n no-nonsense-uitstraling in ruil voor een meer zelfbewuste koets. De aanpassingen omvatten nieuwe bumperschilden, geheel nieuwe lichtunits met LED-verlichting rondom, aangepaste en veelal grotere lichtmetalen velgen en een meer gestileerde grille. Door de aanpassing oogt de Disco lager (zonder het echt te zijn) en dynamischer dan voorheen.

Onderhuids is LR minstens even grondig tewerk gegaan. De ophanging is hertekend - de architectuur biedt voortaan meer natuurlijke weerstand tegen rolneigingen in de bochten. En om dat effect te maximaliseren worden bij deze evolutie ook dikkere antirolstangen gemonteerd. De remwerking profiteert van schijven met een grotere diameter.

Onder de kap vinden we één oude bekende in de 190pk sterke 2,7l TDV6 dieselcentrale en twee nieuwe motoren. Net als bij de Jaguar XF doet een drieliter biturbo dieseleenheid z'n intrede. In casu is die niet 275pk (zoals bij de XF Diesel S) maar 245pk sterk. Eveneens nieuw is de 5,0l atmosferische V8 met directe benzine-injectie. Die levert 375pk en moet vooral de Amerikaanse consument paaien. Om nog beter uit de voeten te kunnen op het terrein, installeert de 4x4-specialist de laatste evolutie van z'n All Terrain Response-systeem. De werking blijft gelijk; de bestuurder kiest middels een draaischakelaar de gepaste ondergrond en rijhoogte en alle instellingen, tot de configuratie van de rijhulpsystemen toe, passen zich automatisch aan. Eveneens nieuw is het Surround Camera System. Daarmee kan tot een snelheid van 18km/u geheel rond de auto gekeken worden. De stabiliteitscontrole is eveneens verder verfijnd, herkent nu ook een slingerende aanhangwagen (die mag tot 3,5 ton wegen) en kan daar gepast op reageren.

Land Rover heeft zich helemaal uitgeleefd op het interieur. Dat wordt niet enkel samengesteld met betere materialen dan voorheen; het is geheel opnieuw bekeken. Daardoor zijn het instrumentarium, de middenconsole en de middentunnel anders dan voorheen. Er wordt zelfs een stuk kwistiger met sierlijsten gestrooid. De voorzetels met langere zitting en tweede zitrij zijn helemaal nieuw. En wie graag plaats voor 7 heeft, kan ook die twee extra zitjes nog steeds aanvinken. LEDs zorgen voortaan voor sfeerverlichting aan de binnenzijde.