Acura ZDX opent aanval op BMW X6

Door: BV

Honda's luxedevisie Acura heeft woord gehouden en op het Autosalon van New York de ZDX voorgesteld. Dat wordt een cross-over voor mensen die geen last hebben van de crisis. Het model, dat voorlopig nog een prototype is maar met zo min mogelijk wijzigingen nog dit jaar in productie gaat, is 4,88m lang, 1,99m breed en 1,67m hoog. Honda wil met de SUV met een opvallende coupé-achtige daklijn uitspelen tegen de BMW X6, die overigens nagenoeg identieke afmetingen heeft. Klein verschil; in de X6 passen hooguit vier inzittenden omdat de middentunnel doorloopt. Bij de Acura is de middelste zitplaats achteraan gewoon gebleven.

De ZDX wordt aangedreven door en 3,7l dikke V6. Die kennen we al uit de Legend. In casu is het blok goed voor 295pk en 372Nm trekkracht. Vermogen dat via de obligate automaat naar de vier wielen gestuurd wordt. Honda's SH-AWD (Super Handling All Wheel Drive) dat het vermogen per wiel kan aansturen, moet een levendig weggedrag en optimale tractie garanderen.