Drie overnamekandidaten voor Hummer

Door: BV

Het noodleidende General Motors heeft Hummer al sinds vorig jaar in de etalage staan. Aanvankelijk was er nauwelijks interesse, maar vandaag heeft het bedrijf aangegeven met drie potentiële overnemers in onderhandeling te zijn. Namen zijn niet genoemd, maar geen van de drie kandidaten is momenteel actief in de autosector. Het gaat om één Amerikaans bod en twee buitenlandse.

General Motors zou van de verschillende kandidaten een bod tussen $ 100 miljoen en $ 200 miljoen hebben ontvangen. Voor alle duidelijkheid; enkel de civiele activiteiten van het merk staan in de etalage - de militaire toepassingen blijven gewoon waar ze zijn. En GM heeft eveneens gemeld dat de productiefaciliteit waar de H3 gebouwd wordt, niet in de verkoop is inbegrepen. Maar het bedrijf wil er de auto's wel bouwen voor de volgende eigenaar. De definitieve beslissing valt de komende weken.