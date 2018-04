Dit is de nieuwe Opel Astra!

Door: BV

Opel heeft al geplaagd voor de nieuwe Astra en er dook al een onduidelijke foto op, maar dit zijn de eerste echte beelden van de middenklasser die in september op het Autosalon van Frankfurt z'n publieksdebuut zal beleven.

De nieuweling is de tweede vrucht van Opel's nieuwe designfilosofie. Het model krijgt daarom net als de Insignia een schuiner aflopende daklijn en achterruit, een spitse neus en opvallende sikkelvormige accenten (zoals de plooilijnen op de flank). Aan een flinke groeischeut -liefst 15cm in de lengte en 5cm in de breedte- ontkomt de Astra niet. De break, die net als de functionele Insignia door het leven zal gaan als ‘Sports Tourer' wordt nog eens 20cm langer. Het model staat op GM's fonkelnieuwe Global Compact Car platform dat over een 9cm grotere wielbasis beschikt. De architectuur is vergelijkbaar met die van de vorige Astra, met een onafhankelijke voortrein en een vervormbare dwarstraverse achteraan, maar de structurele stijfheid is fors verbeterd. Onder meer de Chevrolet Cruze en de volgende Zafira zullen van hetzelfde onderstel gebruik maken. Tot de nieuwigheden horen een elektrische handrem, gestuurde dempers, een intelligent adaptief verlichtingssysteem -allen afkomstig van de Insignia- en tegen een meerprijs wordt zelfs vierwielaandrijving leverbaar.

Downsizing blijft het modewoord als het op de motoren aankomt. Daarom kan je de Astra al bestellen met een atmosferische 1.4l met 90pk die in z'n zuinigste versie niet meer dan 120gr CO2 per kilometer zal uitstoten. Toch zijn het vooral de geblazen versies van dat kleine viercilindertje - 136 en zelfs 180pk sterk - die grote ogen gooien. Opel belooft meteen dat er ook een OPC-versie komt (en trakteert ons net als van de break op een schets) die liefst 270pk op het asfalt zal zetten. Dieselrijders kunnen rekenen op de inmiddels gekende 1.7l met 110pk.