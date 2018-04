Jaguar XJ zwaait af

Door: BV

In de Jaguar productievestiging in Castle Bromwich is de laatste XJ van de band gerold. Het laatste exemplaar, in ‘Vapour Grey' met een ‘Barley' interieuraankleding krijgt een plaatsje in het Coventry Transport Museum.

Jaguar introduceerde de huidige XJ-generatie in 2003 en gaf het model twee jaar geleden een opfrisbeurt. Onder het klassieke lijnenspel huist een aluminium onderstel en koetswerk en het bedrijf zal die technologie overdragen op de volgende generatie, die wellicht een nieuwe type-aanduiding krijgt. De nieuweling, waarvan de eerste details inmiddels zijn uitgelekt, krijgt net als de XF een modern, dynamisch uiterlijk. Deze zomer toont Jaguar de nieuweling voor het eerst en al in november kunnen de Britten hem kopen. De rest van Europa volgt kort erna.