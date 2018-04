AMG-versies Mercedes S agressiever

Door: BV

Mercedes zal op de Shanghai Motorshow opgefriste AMG-versies van de S-Klasse voorstellen. Onderhuids blijven de S63 AMG en S65 AMG gelijk. De eerste wordt nog steeds aangedreven door een tot 525pk en 630Nm opgewerkte 6,2l dikke achtcilinder in combinatie met een zeventrapsautomaat en de S 65 AMG puurt uit z'n biturbo 6,0l V12 niet alleen 612pk maar ook een (elektronisch begrensd) koppel van 1.000Nm. Als die trekkracht door de zeventrapstranmissie moet vliegen de tandwielen je om de oren, vandaar dat Mercedes er een vijftrapsautomaat voor gebruikt. Gelijk vermogen, betekent gelijke prestaties. In beide gevallen is de top elektronisch begrensd op 250km/u. De S63 doet de sprint in 4,6 tellen en de S65 pitst er nog eens twee tienden af.

De aanpassingen dan; Mercedes heeft beide versies voorzien van agressiever smoelwerk. Dat is vooral aan de hertekende bumper met grotere luchtinlaat te danken, maar ook de lichtunits die rijkelijk met LED-technologie zijn bestrooid, doen hun duit in het zakje. Ook achteraan worden de lichten met extra LED's opgewaardeerd, maar ook daar is het vooral de achterbumper met ingewerkte diffuser die de aandacht trekt. Mercedes heeft ook voor meer onderscheidt tussen beide topberlines gezorgd, in de uitlaatlijn. Beiden beschikken over vier spruitstukken, maar die uitlaten van de S65 AMG groeien een maat ten opzichte van die van de S63. We verwachten overigens ook subtiele aanpassingen voor de rest van het S-aanbod, waaronder de herwerkte lichtunits, maar daarover is nog geen nieuws.