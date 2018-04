Seat Ibiza FR: sportief, maar niet té

Door: BV

Op het Autosalon van Barcelona komt Seat, niet geheel onverwacht, met de FR-versie van de Ibiza op de proppen. Die schuift in het gamma tussen de atmosferische 1,6l en de Cupra-versie met dubbel geblazen 1.4 TSI-motor. Het blok van de Ibiza FR vinden we ook in de Cupra, al blijft het steken op 150 in plaats van 180pk. De transmissie omvat ook nog een zeventraps DSG-automaat die niet alleen volautomatisch kan werken, maar ook via schakelflippers aan het stuurwiel kan bediend worden. Om het vermogen beter op het asfalt over te brengen, voegt Seat XDS aan de rekeneenheid toe. Dat systeem remt het voorwiel met tractieverlies af via de remschijven en simuleert op die manier de werking van een sperdifferentieel. De prestaties heeft Seat nog niet vrijgegeven.

In het wild kan je de FR herkennen aan z'n agressievere uitstraling. Seat trakteert de versie op een aangepaste voorbumper met grille in honingraatmotief en een sierlijst in chroom, donkere B-stijlen, specifiek 17-duims lichtmetaal, zilverkleurige spiegelhuizen en een aangepaste achterbumper waardoor ook nog eens en dubbele uitlaat steekt. Binnenin vinden we de obligate sportstoelen, FR-logo's, een aangepast instrumentarium, sportiever stuurwiel en sierlijsten in kunststoffen die een sportievere ambiance opwekken.