Nieuwe Baby-Rolls is een geest (Ghost)

Door: BV

Na ruim een jaar van speculatie, stelde Rolls-Royce op het Autosalon van Genève de 200EX (van Experimental) voor. De baby-Rolls, die in het gamma onder de Phantom wordt geschoven -vooral om het de Continental Flying Spur moeilijk te maken- stond er in een zo goed als productierijp kleed te blinken. Op de Shanghai Motor Show hebben de Britten zopas de definitieve naam van de kleine(re) Rolls wereldkundig gemaakt. Het bedrijf diept de typebenaming ‘Ghost' op.

De Ghost gaat later dit jaar in productie. Het model wordt op één millimeter na 5,4m lang, meet 1,95m in de breedte en wordt 1,55m hoog. Tussen z'n wielbasis van 3,29m passen vijf inzittenden die via vier tegengesteld openende portieren hun toegang tot het interieur verzekeren. Het onderstel is gebaseerd op dat van de nieuwste generatie BMW 7-Reeks (de Phantom staat nog op de basis van de vorige generatie). Onder de kap van het showexemplaar zat een nieuwe 6,6l grote geblazen V12 die meer dan 500pk moet opwekken. De centrale werkt samen met een achttrapsautomaat.

De vierzitter is nog maar de eerste telg in de Ghost-reeks, voor de komende jaren staan nog een coupé- en cabriovariant op de planning.