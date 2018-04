Baby-Rolls als 200EX naar Geneve

Door: BV

Rolls Royce werkt aan een klein(er) model dan de Phantom. Dat weten we al jaren, maar volgende week rijdt het merk z'n kleine telg voor de eerste keer in het voetlicht. Op het Autosalon van Genève gaat het doek van de 200EX (van Experimental - de term die Rolls sinds 1919 gebruikt voor studiemodellen).

Het Engelse luxemerk maakt ook voor dit nieuwe familielid gebruik van de basis van de 7-Reeks van moederhuis BMW. De Phantom maakt gebruik van de componenten van de vorige generatie en deze EX200 staat op een aangepast onderstel van de nieuwste editie. Hij is uiteraard een maat kleiner dan de Phantom maar met een lengte van 5,40m, breedte van 1,95m en hoogte van 1,55m is hij respectievelijk 20, 5 en 10cm groter dan de dikste BMW. Onder de kap zit net als bij de Phantom een V12. Ook die is van BMW-origine, maar het valt af te wachten of de EX200 ook recht heeft op een slagvolume van 6,75l. Wellicht wordt die een maatje kleiner.

De Phantom is in de vormgeving van de EX200 herkenbaar, maar deze nieuweling heeft niettemin modernere, gewaagdere en een tikkeltje meer dynamische lijnen. Zelf de grille in Partenon-vorm werd herdacht, uiteraard zonder aan de herkenbaarheid te raken. Een dikke C-stijl verleent de broodnodige privacy voor inzittenden op de achterbank. En omdat het een echte Rolls is, openen de achterportieren in tegengestelde richting. Het portier slaat open onder een hoek van 83° en volgens de fabrikant is dat een record. Het interieur is vanzelfsprekend afgewerkt met het fijnste leder, hoogpolig tapijt en echte houtaccenten, maar in dit segment doen de details ertoe. Daarom; de houtinleg is Santos Pallisander, het tapijt Cornsilk.