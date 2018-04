Dit zijn de populairste auto's van 2009!

Door: BV

Vakorganisatie Febiac heeft uit de inschrijvingscijfers van de afgelopen maanden becijferd wat de populairste auto's van het moment zijn. In het algemene klassement is de Renault Megane de absolute leider. Van het model werden dit jaar al 4.881 exemplaren in het verkeer gebracht. De nieuwe Volkswagen Golf neemt de tweede stek in met 4.272 stuks en de Peugeot 207 is nummer drie met 3.636 exemplaren. De nieuwe Audi A4 is de populairste klassewagen en bekleed de zesde stek in de algemene rangschikking terwijl de BMW 3-Reeks zich tevreden moet stellen met een dertiende plaats en Mercedes' nieuwe C pas op de twintigste plaats te vinden is.

Bij de breaks wordt de top drie uitgemaakt door de Citroën Berlingo (in personenwagenuitvoering), de Audi A4 en de Peugeot Partner (alweer, als personenwagen). De Ford Fiesta, VW Polo en Opel Corsa zijn de populairste berlines. Bij de monovolumes is het de Citroën C4 Picasso die de Renault Megane en Opel Zafira achter zich laat. De Audi A5 is dan weer de populairste Coupé. Audi weet er zelfs dubbel zo veel van te verkopen als BMW tweedeursversies van de 3-Reeks wist aan de man te brengen. De smart fortwo is in het segment van de tweedeursmodellen goed voor de derde stek. Bij de Cabrio's is de Peugeot 207 de marktleider in 2009. De rest van het ereschavot is voor rekening van BMW met de 1- en 3-Reeks. Resten ons enkel nog de terreinwagens, maar omdat ook de SUVs tot dat segment horen, maken echte terreinrakkers geen kans meer op een ereschavot. Dat bestaat uit de Nissan Qashqai (op 1), de nieuwe Volvo XC60 (2) en VW Tiguan (3). Drie makkers die bij voorbaat op het asfalt blijven. In de top-20 van het segment staat maar twee modellen die ook echt terrein lusten; de Suzuki Grand Vitara, op de dertiende plaats en de Kia Sorento op negentien.