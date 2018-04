Nosejob voor Skoda Octavia RS en Scout

Door: BV

Skoda had de Octavia eerder al naar de plastisch chirurg gestuurd, maar de snelle RS- en avontuurlijke Scout-versies bleven toen nog gewoon zoals ze waren. Nu hebben die twee varianten ook een nosejob gekregen. De meest in het oog springende wijziging zijn de nieuwe koplampen. Die omvatten op de RS dagverlichting en het model is nu ook leverbaar met bochtverlichting. Andere aanpassingen omvatten de grille, bumperschilden, het lichtmetaal (standaard 18-duim op de RS) en de achterlichtunits. De Scout behoudt z'n avontuurlijke uitstraling en vierwielaandrijving met Haldex-koppeling, maar ondergaat grosso modo dezelfde opfrisbeurt. Aan de binnenzijde omvat die nog een vernieuwde boordplank en middentunnel met nieuwe bedieningselementen voor airco- en audio-installatie.

Onder de kap zijn er nauwelijks wijzigingen; de tweeliter turbo benzinemotor van de RS is nog steeds 200pk rijk en voldoet nu aan de Euro V-emissienormen. En de 170pk sterke 2.0 TDI (met common-rail) is ook nog steeds leverbaar. De Scout is voorzien van meer bescheiden motorversies; de aandrijving komt van een 1.8 TSI met 160pk of een 2.0 TDI (met pompverstuivers) met 136pk.