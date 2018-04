Peugeot RD Concept in het echt

Door: BV

Elk jaar organiseert Peugeot een open thematische ontwerpwedstrijd. De afgelopen editie draaide om "Peugeot in de megapolis van morgen". Uit meer dan 2.500 inzendingen werd de creatie van de 27-jarige Columbiaanse ontwerper Carlos Arturo Torres Tovar gekozen. Hij mocht zich verheugen op een cheque van € 10.000, een Xbox 360 spelcomputer en -misschien nog de grootste beloning- een op ware grote uitgewerkt (niet functioneel) model. De creatie van dat laatste is inmiddels rond en de stads-Peugeot van de toekomst staat te blinken op de Shanghai Motor Show.

Aan boord van de driewieler is plaats voor één inzittende. Die kan genieten van de wendbaarheid en sensatie van een motorfiets (het model gaat in de bochten 'hangen' zoals een motor), en de veiligheid van een vierwieler. Uiteraard is de virtuele aandrijflijn van het elektrische type. De wielbasis en rijhouding is variabel. Bij lage snelheden zit je rechtop en is de wielbasis klein voor een optimale zichtbaarheid en een korte draaicirkel. Bij hoge snelheden vergroot de wielbasis omwille van de stabiliteit en krijg je een liggende, sportieve rijhouding.