Seat bouwt Audi Q3

Door: BV

Audi krijgt maar niet genoeg van SUVs. Naast de grote Q7 en de Q5, waarvan de eerste een grotere versie is van de VW Touareg en de tweede z'n structuur deelt met de Tiguan, komt er binnenkort ook nog een kleine Q3. De marktintroductie van het model is nog niet voor meteen, maar Audi heeft inmiddels al enkele knopen doorgehakt. We krijgen de Q3 -waarvan de voorbode Cross Cabrio Quattro heet- met zekerheid én hij zal in Spanje gebouwd worden. Voor de productie is het oog immers gevallen op de Seat-fabriek van Martorell. De Spanjaarden beschikken immers over een zeer flexibele productievestiging. Seat grijpt de gelenheid uiteraard ook aan om z'n assemblagekwaliteit in de verf te zetten. Als die niet goed zou zijn, zou Audi er immers nooit een nieuw model bouwen.