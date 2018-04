Sportief uiterlijk voor eco-Volvos

Door: BV

Volvo's milieuvriendelijke DRIVe-modellen van de C30, S40 en V50 komen dankzij het gebruikelijke arsenaal ingrepen (lagere rolweerstand, geoptimaliseerde luchtweerstand en geoptimaliseerde overbrenging) allemaal uit op een CO2-afgifte van 120gr/km. Dat is beter voor het milieu, maar wie al z'n groene gedachtengoed wil verstoppen onder een agressiever uiterlijk, kan dat nu ook. Het agressiever ogende R-Line-pakket is vanaf heden immers ook leverbaar in combinatie met bovengenoemde eco-Volvo's. Het omvat 17-duims lichtmetalen velgen, zijskirts, een achtervleugel, de nodige R-line-logo's en een interieur dat onder meer met een leder/stof-combinatie en aluminium pedalen wordt opgeleukt.