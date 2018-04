Fiat aast op Opel

Door: BV

De eerder aangekondigde deal tussen Fiat en Chrysler is nog steeds niet rond. In de VS circuleren daarom zelfs al geruchten dat Chrysler nu toch z'n faillisement zou voorbereiden. Misschien al volgende week, want de Amerikaanse overheid heeft slechts kapitaal vrijgemaakt om de constructeur tot 1 mei drijvende te houden. Fiat's aarzeling zou, volgens sommige bronnen, te maken hebben met GM's intentie om zich nu toch van Opel te ontdoen. Fiat zou één van zes potentiële overnamekandidaten zijn voor het meerderheidsbelang dat GM in z'n Duitse dochteronderneming heeft. Of hoe het kan verkeren; een decennium geleden maakte GM nog plannen om Fiat in te lijven.