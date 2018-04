Porsche 997 GT3 doet 'de ring' in 7:40

Door: BV

Een afstelling op de beruchte Nordschleife van de Nürburgring is zowat een verplicht nummer tijdens de ontwikkeling van een supersportwagen. En constructeur steken elkaar maar al te graag de loef af met zo laag mogelijke rondetijden. Porsche heeft zopas bekendgemaakt dat het de vernieuwde 997 GT3, met een atmosferische 3,8l zescilinder boxermotor met 435pk bovenop de achteras, heeft geklokt op 7 minuten, 40 seconden.

Ter vergelijking. De 638pk sterke Corvette ZR1 houdt de titel van snelste productieauto aller tijden. De Amerikaanse sportwagen heeft in standaarduitvoering een rondje afgehaspeld in 7:26. Nissan beweert de tijd van de GT-R onlangs nog eens scherp te hebben gesteld op 7:27 (eerder dan 7:30), al beweert Porsche bij hoog en bij laag (en na het zelf te hebben geprobeerd) dat de Nissan zonder aanpassingen niet sneller is dan 7:56. Een stuk trager dan de GT3 dus, al is Nissan het daar uiteraard niet mee eens...