Is dit de volgende Renault Clio?

Door: BV

Renault heeft de laatste Clio-generatie, de derde, nog maar net een opfrisbeurt gegeven. Maar natuurlijk denkt het merk al aan de opvolger. En volgens het Franse Autoplus geven deze gelekte beelden (van een vroeg designvoorstel?) de richting aan. Het smoelwerk volgt de richting die het merk met de laatste Laguna en de nieuwe Mégane heeft ingezet en z'n glooiende schouderlijn past binnen de heersende trend in het segment. Of dit echt de voorbode is van de vierde Clio-generatie weten we over een paar jaar.