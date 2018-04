Fiat mikt op schaalvergroting

Door: BV

Fiat had aan het begin van de crisis bij monde van z'n CEO Sergio Marchionne al te kennen gegeven dat het zichzelf te klein achtte om stand te houden in het nog competitievere, hertekende autolandschap dat -zo voorspellen de analysten- na de crisis zal ontstaan. Het bedrijf mikte op schaalvergroting, al dan niet door zelf op te gaan in een grotere groep. Maar de problemen bij General Motors en Chrysler, hebben voor Fiat andere kansen geschapen. Fiat aast op een stuk van het failliete Chrysler en is in de running voor Opel.

Fiat-baas Marchionne heeft in een interview met The Financial Times gezegd een nieuwe structuur voor het bedrijf te willen creëren, wellicht onder de naam Fiat/Opel. De nieuwe entiteit zou de merken Abarth, Fiat, Alfa Romeo, Opel, Chrysler, Iveco en Lancia omvatten en goed zijn voor een waarde van zo'n 80 miljard dollar. Bovendien zou de groep in één klap een jaarlijks volume vergelijkbaar met dat van VW draaien. Dat zou betekenen dat Fiat zeker is van een plaats bij de drie grootste automakers ter wereld. Marchionne geeft ook aan dat de synergievoordelen alleen al op technologisch vlak kunnen oplopen tot € 1 miljard per jaar. Het bedrijf ziet vooral wat in het harmoniseren van de platformen en motoren. Daarbij zouden de bodemplaten van GM voor het midden- en hogere segment gebruikt kunnen worden, terwijl Fiat de afzet van z'n kleine bodems kan vergroten. En de overname van Chrysler geeft het bedrijf meteen toegang tot de Amerikaanse markt, onder meer voor Alfa Romeo.

De automaker heeft uiteraard nog steeds wat hindernissen te overwinnen. GM wil meer dan de voorgestelde € 1 miljard voor Opel, in datzelfde dossier liggen de Duitse overheden én de vakbonden dwars -terecht bezorgd om banenverlies- en als Chrysler overeind strompeld, krijgt Fiat pas de absolute controle als de overheidsschulden van het bedrijf zijn afbetaald.