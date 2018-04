Bertone Mantide wordt prijzig en exclusief

Door: BV

Geen drie weken geleden stelde Bertone de Mantide voor. Een exclusieve sportwagen die gebruik maakt van de architectuur van de Corvette ZR1. Die heeft een 647pk sterke geblazen achtpitter onder de kap. De Mantide zet dankzij een intensief gebruik van koolstofvezel voor de koets ook nog eens 100kg minder op de weegschaal dan de donorauto en het opzichtige lijnenspel blijft dankzij een vlakke bodemplaat en een achterdiffuser ook nog eens steken op een Cx van 0,25. De Mantide is dus gladder dan de Chevy. En de prestaties die Bertone opgeeft, liegen er dan ook niet om. De Mantide kan naar 100km/u in 3,2 tellen en is gegarandeerd 350km/u snel.

Eerst was Bertone tevreden met één enkele klant, maar inmiddels hebben zich al een vijftal kandidaat-kopers aangeboden. Tijd dus voor een productie in een gelimiteerde oplage. Niet meer dan tien stuks, klinkt het bij Bertone. En ook de prijs is uitgelekt. De speeltjes kosten zo'n € anderhalf miljoen per stuk.