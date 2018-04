Corvette ZR1 volgens Bertone

Door: BV

Het is dan wel crisis, maar fortuinlijke klanten staan blijkbaar nog altijd te trappelen om unieke creaties. Dat weten ze bij Pininfarina, Italdesign, Carrozeria Touring en natuurlijk ook bij Bertone, dat met deze Mantide hoopt één kapitaalkrachtige koper te lijmen.

De basis voor de Mantide is de Corvette ZR1. Dat is een beproefd recept omdat die bolide een robuuste architectuur heeft, makkelijk te onderhouden is en wisselstukken volop verkrijgbaar zijn. En de ZR-1 is met z'n 647pk sterke geblazen V8 ook verre van een doetje. Ook dat is meegenomen.

Deze Mantide, waarvoor de vorm voor met name de glaspartij geïnspireerd is op de Stingray, is uiteraard geheel opgetrokken uit lichtgewicht materialen. Koolstofvezel werd gebruikt voor alle nieu doorzichte koetswerkpanelen, het gros van de interieuraankleding én de velgen. Daardoor zet die 100kg minder op de weegschaal dan de donorauto. En de stroomlijn werd ook niet vergeten. Ondanks z'n barokke vormgeving wordt een Cw-waarden van amper 0,25 gerealiseerd. Een vlakke bodemplaat geleidt de lucht naar de achterdiffuser die de koets tegen het asfalt zuigt. Dankzij z'n racekuipjes en vierpuntsgordels kan het model zelfs aan FIA-racenormen voldoen, al is het zo goed als zeker dat het unieke exemplaar zich niet op het circuit zal wagen. Aan de prestaties zal het alvast niet liggen; de Mantide haalt meer dan 350km/u en kan de sprint naar 100km/u in 3,2 seconden afhaspelen.